Премьер Грузии в среду посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая совершит официальный визит в Азербайджан.
«В рамках визита запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», сообщает пресс-служба Администрации Правительства Грузии.
Кроме этого, Гарибашвили проведет переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой.
Как сообщалось ранее, визит Гарибашвили в Азербайджан был запланирован на 12 апреля, но был отложен в связи с тем, что грузинский премьер заразился коронавирусом.
Р.Ахмедов
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