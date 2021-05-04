Премьер Грузии в среду посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая совершит официальный визит в Азербайджан.

«В рамках визита запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», сообщает пресс-служба Администрации Правительства Грузии.

Кроме этого, Гарибашвили проведет переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой.

Как сообщалось ранее, визит Гарибашвили в Азербайджан был запланирован на 12 апреля, но был отложен в связи с тем, что грузинский премьер заразился коронавирусом.

Р.Ахмедов