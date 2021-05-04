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Внешняя политика 04.05.2021 22:33

Премьер Грузии в среду посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая совершит официальный визит в Азербайджан.

«В рамках визита запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», сообщает пресс-служба Администрации Правительства Грузии.

Кроме этого, Гарибашвили проведет переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой.

Как сообщалось ранее, визит Гарибашвили в Азербайджан был запланирован на 12 апреля, но был отложен в связи с тем, что грузинский премьер заразился коронавирусом.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]