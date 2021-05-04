Ратификация соглашения ЕС-КНР будет зависеть от климата в их отношениях - Еврокомиссия

По инвестиционному соглашению Евросоюз-Китай была проделана большая работа, но перспективы его ратификации в ЕС неотделимы от отношений сторон в целом, заявила "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.

"Теперь соглашение необходимо проанализировать с юридической точки зрения и перевести, прежде чем его можно будет представить для принятия и ратификации. Однако процесс ратификации этого соглашения нельзя отделить от развивающейся динамики более широких отношений между ЕС и Китаем", - отметила пресс-секретарь.

"В этом контексте, - объяснила Гарсиа Феррер, - ответные санкции Китая в отношении членов Европейского парламента и целого парламентского комитета неприемлемы и достойны сожаления. Перспективы ратификации инвестиционного соглашения ЕС-КНР будут зависеть от развития ситуации".

В конце прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении переговоров по всеобъемлющему соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Евросоюзом и Китаем. Эти переговоры продолжались с 2013 года. Они должны были охватить такие сферы, как финансы, телекоммуникации, "зеленые технологии" и др.