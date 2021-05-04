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Дальнее зарубежье 04.05.2021 22:44

Ратификация соглашения ЕС-КНР будет зависеть от климата в их отношениях - Еврокомиссия

По инвестиционному соглашению Евросоюз-Китай была проделана большая работа, но перспективы его ратификации в ЕС неотделимы от отношений сторон в целом, заявила "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.

"Теперь соглашение необходимо проанализировать с юридической точки зрения и перевести, прежде чем его можно будет представить для принятия и ратификации. Однако процесс ратификации этого соглашения нельзя отделить от развивающейся динамики более широких отношений между ЕС и Китаем", - отметила пресс-секретарь.

"В этом контексте, - объяснила Гарсиа Феррер, - ответные санкции Китая в отношении членов Европейского парламента и целого парламентского комитета неприемлемы и достойны сожаления. Перспективы ратификации инвестиционного соглашения ЕС-КНР будут зависеть от развития ситуации".

В конце прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении переговоров по всеобъемлющему соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Евросоюзом и Китаем. Эти переговоры продолжались с 2013 года. Они должны были охватить такие сферы, как финансы, телекоммуникации, "зеленые технологии" и др.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]