Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.