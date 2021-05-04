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Дальнее зарубежье 04.05.2021 23:13

Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

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Тэги: БАЙДЕН, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]