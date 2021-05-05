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СНГ 05.05.2021 12:47

Президент Киргизии ставит целью договориться по вопросам границы в этом году

Власти Киргизии намерены достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году, заявил президент республики Садыр Жапаров в послании народу страны, распространенном его пресс-службой.

"Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году", - сказал Жапаров.

По его словам, Киргизия намерена предложить соседям ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе меры по сложным вопросам, таким как водопользование.

Кроме того, Жапаров акцентировал внимание, что республика продолжит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, который является "ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом".

"Мы намерены развивать сотрудничество в двустороннем формате, в рамках встреч глав государств Центральной Азии, а также в формате 5 + 1. Наряду с традиционной внешней политикой мы намерены запустить специальную программу, направленную на использование внешних ресурсов развития", - сказал Жапаров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]