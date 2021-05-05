Президент Киргизии ставит целью договориться по вопросам границы в этом году

Власти Киргизии намерены достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году, заявил президент республики Садыр Жапаров в послании народу страны, распространенном его пресс-службой.
"Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году", - сказал Жапаров.
По его словам, Киргизия намерена предложить соседям ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе меры по сложным вопросам, таким как водопользование.
Кроме того, Жапаров акцентировал внимание, что республика продолжит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, который является "ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом".
"Мы намерены развивать сотрудничество в двустороннем формате, в рамках встреч глав государств Центральной Азии, а также в формате 5 + 1. Наряду с традиционной внешней политикой мы намерены запустить специальную программу, направленную на использование внешних ресурсов развития", - сказал Жапаров.
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