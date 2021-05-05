Переговоры Лаврова в Ереване пройдут 6 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с руководством Армении в рамках визита в Ереван 5-6 мая.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, переговоры Лаврова с и.о. главы МИД Армении Ара Айвазяном состоятся 6 мая, после чего министры проведут пресс-конференцию.

Глава МИД России встретится также с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном.