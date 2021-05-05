Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.
По данным Космического командования, она войдет в атмосферу "в районе 8 мая", отметил он.
"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.
По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.
"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8-м и 10-м мая, - сказал телеканалу CNN астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль".
Он подтвердил, что на данный момент определить, куда полетят обломки, невозможно. Точный район падения можно будет узнать по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.
29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны. У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб.
Азербайджан получил из Турции очередную партию техники для разминирования в Карабахе
Пентагон подтвердил прибытие в Катар еще двух бомбардировщиков B-52H для прикрытия вывода войск из Афганистана
Марков об увиденном в Агдаме: «Варварство потрясает. Начинаешь разочаровываться в человечестве»
Минюст Азербайджана покупает спецодежду для сотрудников на 562 тыс. манатов
Доходы Азерсу от оказания услуг потребителям в 2020г составили около 191 млн манатов
Латвия продала электросталеплавильный комплекс Liepajas Metalurgs турецкой компании
Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков
Число заражений COVID-19 в мире превысило 154,3 млн - университет Джонса Хопкинса
ГАТ направит свыше 876 тыс.манатов на ремонт и реконструкцию домов в заповеднике Хыналыг
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Великой Победе
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ