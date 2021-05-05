Азеришыг отбирает поставщика средств для восстановления кабелей

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика средств. обеспечивающих конструктивное и механическое восстановление кабелей типа 1/10/35кВ.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 300 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 10 июня. Тендерная процедура состоится в 12:00 12 июня.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 29-18).

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков