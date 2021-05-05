Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с вице-президентом компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону Колтоном Томасом и генеральным менеджером Halliburton по деловым связям Хосе Инчиарте.

Основной целью встречи было обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества между БВШН и Halliburton.

Поприветствовав гостей, Эльмар Гасымов рассказал им об основных направлениях деятельности вуза. Он отметил, что в БВШН поступают молодые люди, обладающие самым высоким уровнем интеллекта, и что вуз занимает одно из лидирующих мест в стране по количеству Президентских стипендиатов. Ректор подчеркнул, что подавляющее большинство выпускников БВШН работают на руководящих должностях в ведущих местных и транснациональных компаниях. Отметив, что Halliburton является одной из этих компаний, ректор выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество между БВШН и Halliburton будет успешно продолжаться и в будущем.

Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону Колтон Томас отметил, что Halliburton придает большое значение сотрудничеству с БВШН. Он сказал, что студенты вуза проявили большую активность во время прохождения производственной практики, а выпускники проявили себя как перспективные молодые специалисты. Колтон Томас подчеркнул, что компания очень заинтересована в укреплении сотрудничества с БВШН.

На встрече было выдвинуты и обсуждены предложения о привлечении большего количества студентов к участию в Программе летней стажировки, организации онлайн-стажировки для студентов и организации онлайн встреч между студентами БВШН и топ-менеджерами компании Halliburton, работающими в разных странах мира.

По окончании встречи, Колтон Томас, впервые посетивший Бакинскую высшую школу нефти, ознакомился с образовательной деятельностью вуза.