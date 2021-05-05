Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0439 RUR   0.0227 GBR   2.3648 TRY   0.2044

Цена на нефть

04.05 $/bbl   WTI 65.69 1.20 Brent 68.88 1.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.05.2021 11:40

В Грузии за сутки резко увеличилось число заражений COVID-19

Резкий скачок числа заражений коронавирусной инфекцией зарегистрирован за минувшие сутки в Грузии.

По данным Минздрава, выявлено 2 тыс. 171 случая заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 788 случаях заражения. За сутки скончались 24 человека. Большинство выявленных случаев заражений в Тбилиси - 1 тыс. 359.

В Минздраве заявляют о начале третьей волны коронавирусной инфекции в Грузии, подчеркивая при этом, что система здравоохранения пока справляется с приемом и лечением тяжелобольных пациентов.

С февраля прошлого года в Грузии выявлены 315 тыс. 913 случаев заражения COVID-19, скончались за этот период 4 тыс. 207 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Премьер Грузии Гарибашвили заразился коронавирусом Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой В Грузии за сутки выявлено 337 случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек - Минздрав В Грузии выявлено 362 новых случая заражения COVID-19, скончались 12 человек - Минздрав В Грузии зафиксированы три случая заражения "британским" штаммом COVID-19, еще более 30 под подозрением В Грузии вторые сутки подряд фиксируется свыше 400 новых случаев коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]