В Грузии за сутки резко увеличилось число заражений COVID-19

Резкий скачок числа заражений коронавирусной инфекцией зарегистрирован за минувшие сутки в Грузии.
По данным Минздрава, выявлено 2 тыс. 171 случая заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 788 случаях заражения. За сутки скончались 24 человека. Большинство выявленных случаев заражений в Тбилиси - 1 тыс. 359.
В Минздраве заявляют о начале третьей волны коронавирусной инфекции в Грузии, подчеркивая при этом, что система здравоохранения пока справляется с приемом и лечением тяжелобольных пациентов.
С февраля прошлого года в Грузии выявлены 315 тыс. 913 случаев заражения COVID-19, скончались за этот период 4 тыс. 207 человек.
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