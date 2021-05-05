АЖД с 16 мая возобновляет движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 16 мая возобновляет движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АЖД.
В АЖД также сообщили, что завершены работы по строительству нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт и проведен капитальный ремонт контактного узла на станции «Баш Кешля».
«Проведенные работы создадут возможность для более безопасного движения пассажирских поездов», - подчеркнули в АЖД.
Как сообщалось ранее, движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт было приостановлено в августе 2020 года в связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга.
Б.Рустамбеков
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