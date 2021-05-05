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Транспорт и связь 05.05.2021 11:59

АЖД с 16 мая возобновляет движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 16 мая возобновляет движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АЖД.

В АЖД также сообщили, что завершены работы по строительству нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт и проведен капитальный ремонт контактного узла на станции «Баш Кешля».

«Проведенные работы создадут возможность для более безопасного движения пассажирских поездов», - подчеркнули в АЖД.

Как сообщалось ранее, движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт было приостановлено в августе 2020 года в связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЖД, МАРШРУТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]