В РФ за сутки выявлено почти 8 тыс. новых случаев COVID-19, 360 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 тыс. 975 случаев, умерли за сутки 360 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 7 тыс. 975 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 934 (11,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 360.
Столица по-прежнему лидирует по числу новых заражений - за сутки в городе COVID-19 заболели 2 тыс. 432 человека. В городе подтверждены 56 летальных случаев от инфекции, выздоровели 1 тыс. 785 пациентов.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (711) и Московская область (601) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.
Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 847 тыс. 489 случаев коронавирусной инфекции, 111 тыс. 895 умерших и 4 млн 464 тыс. 550 выписанных, в том числе 7 тыс. 506 - за последние сутки.
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