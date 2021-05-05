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Происшествия 05.05.2021 12:13

Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков

МВД Азербайджана сообщает о проведенных за неделю операциях по изъятию наркотических средств из незаконного оборота.

Согласно информации пресс-службы МВД, за прошедшую неделю сотрудниками Главного управления предотвращена реализация более 128 кг наркотических средств, в том числе около 88 кг героина, и психотропных препаратов в Баку и других регионах страны.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. В настоящее время по уголовным делам продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия», - подчеркивает МВД.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВД, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]