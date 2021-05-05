Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков

МВД Азербайджана сообщает о проведенных за неделю операциях по изъятию наркотических средств из незаконного оборота.
Согласно информации пресс-службы МВД, за прошедшую неделю сотрудниками Главного управления предотвращена реализация более 128 кг наркотических средств, в том числе около 88 кг героина, и психотропных препаратов в Баку и других регионах страны.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. В настоящее время по уголовным делам продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия», - подчеркивает МВД.
Х.Насирзаде
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