Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков

МВД Азербайджана сообщает о проведенных за неделю операциях по изъятию наркотических средств из незаконного оборота.

Согласно информации пресс-службы МВД, за прошедшую неделю сотрудниками Главного управления предотвращена реализация более 128 кг наркотических средств, в том числе около 88 кг героина, и психотропных препаратов в Баку и других регионах страны.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. В настоящее время по уголовным делам продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия», - подчеркивает МВД.

Х.Насирзаде