Президент Израиля консультируется с политиками по проблеме формирования правительства

Президент Израиля Реувен Ривлин в ближайшие часы намерен провести консультации с членами Кнессета, чтобы определить, какие существуют варианты формирования правительства, пишет газета "Едиот ахронот".

Планируется, что консультации завершатся в 14:00 мск, после чего главе государства предстоит принять решение о том, есть ли смысл в дальнейших попытках сформировать правящую коалицию.

В ночь на среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что ему не удалось договориться с депутатами других партий и сформировать коалиционное правительство в стране.

Такое развитие событий в охваченном политическим кризисом Израиле было ожидаемо. Большинство наблюдателей предрекало, что Нетаньяху не сможет сформировать правящую коалицию.

Теперь Ривлин должен решить, что будет дальше: либо он организует очередные выборы, либо выберет нового кандидата, который получит 28 дней на формирование коалиционного правительства.

Издание newsru.co.il отмечало, что в политических кругах Израиля полагают, что следующим политиком, который может получить возможность попытаться сформировать правительство, может стать Яир Лапид, возглавляющий партию "Еш Атид". Ранее Лапид был ближайшим соратником Бени Ганца в оппозиционной левой партии "Кахоль-Лаван".

Как писал портал, в партии Нетаньяху попытаются не допустить такого поворота событий и порекомендовать президенту передать мандат выходцу из "Ликуда", правому политику Нафтали Беннету, который перед выборами основал партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"). Беннет еще до выборов не исключал, что его партия может составить коалицию с "Ликудом". В то же время Нетаньяху в ночь на среду обвинил как раз Беннета в нежелании вступать с ним в коалицию.

Чтобы утвердить состав правительства, кандидат, получивший мандат от президента, должен заручиться поддержкой 61 депутата из 120. Если он не справится в течение 28 дней, президент может дать ему еще 14 дней. Однако в истории Израиля уже были ситуации, когда кандидат не справлялся с возложенной на него задачей за 42 дня. В этом случае президент может выбрать другого кандидата на формирование правительства.

Если же и у второго кандидата не получится это сделать, то в течение 21 дня до созыва новых выборов любой из прошедших в парламент депутатов может попробовать сформировать коалицию и попробовать добиться большинства голосов в ее поддержку в Кнессете. Для того, чтобы запустить этот процесс, парламентарии в составе как минимум 61 человека должны направить на имя президента запрос с просьбой дать мандат на формирование коалиции тому или иному кандидату.