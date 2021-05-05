Азербайджан получил из Турции очередную партию техники для разминирования в Карабахе

Анкара прислала Баку очередную партию инженерной техники и оборудования для ускорения процесса разминирования на освобожденных территориях в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Техника и оборудование, которые будут переданы в распоряжение инженерных и фортификационных частей азербайджанской армии на освобожденных территориях (в Карабахе - ИФ), будут использованы для очистки дорог, населенных пунктов, пригодных пахотных земель и других мест от мин и неразорвавшихся боеприпасов», - говорится в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что данная техника и оборудование были закуплены Азербайджаном у Турции.

Х.Насирзаде