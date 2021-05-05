Азербайджан получил из Турции очередную партию техники для разминирования в Карабахе

Анкара прислала Баку очередную партию инженерной техники и оборудования для ускорения процесса разминирования на освобожденных территориях в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Техника и оборудование, которые будут переданы в распоряжение инженерных и фортификационных частей азербайджанской армии на освобожденных территориях (в Карабахе - ИФ), будут использованы для очистки дорог, населенных пунктов, пригодных пахотных земель и других мест от мин и неразорвавшихся боеприпасов», - говорится в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что данная техника и оборудование были закуплены Азербайджаном у Турции.
Х.Насирзаде
Доходы Азерсу от оказания услуг потребителям в 2020г составили около 191 млн манатов
Латвия продала электросталеплавильный комплекс Liepajas Metalurgs турецкой компании
АЖД с 16 мая возобновляет движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт
Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков
Число заражений COVID-19 в мире превысило 154,3 млн - университет Джонса Хопкинса
ГАТ направит свыше 876 тыс.манатов на ремонт и реконструкцию домов в заповеднике Хыналыг
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Киргизии ставит целью договориться по вопросам границы в этом году
Генпрокурор Чехии допустил приостановку дела о взрывах в Врбетице
Президент Израиля консультируется с политиками по проблеме формирования правительства
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Великой Победе
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ