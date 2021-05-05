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Карабах 05.05.2021 12:42

Азербайджан получил из Турции очередную партию техники для разминирования в Карабахе

Анкара прислала Баку очередную партию инженерной техники и оборудования для ускорения процесса разминирования на освобожденных территориях в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Техника и оборудование, которые будут переданы в распоряжение инженерных и фортификационных частей азербайджанской армии на освобожденных территориях (в Карабахе - ИФ), будут использованы для очистки дорог, населенных пунктов, пригодных пахотных земель и других мест от мин и неразорвавшихся боеприпасов», - говорится в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что данная техника и оборудование были закуплены Азербайджаном у Турции.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]