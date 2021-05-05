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СНГ 05.05.2021 16:43

Зеленский возглавляет президентский рейтинг в Украине с 31,4% поддержки - опрос

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах президента, если бы они проходили во второй половине апреля текущего года, свидетельствует всеукраинский опрос "Омнибус", проведенный 16-22 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как отмечается в результатах соцопроса, Зеленский получил бы 31,4% голосов тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которого поддержали 18,1% определившихся. Лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 11,9%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 10,4%, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 9,6%.

За лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана проголосовали бы 5,3% определившихся респондентов, за экс-нардепа Евгения Мураева - 5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4%, за лидера "Украинской перспективы" Александра Вилкула - 1,2%. Остальные кандидаты не набрали бы более 0,1% голосов каждый.

Поддержка Зеленского в разных макрорегионах Украины относительно равномерна (от 30% определившихся на востоке до 32,8% на юге страны). У Порошенко поддержка 10,8% на юге, 13,2% на востоке, 19,9% в центре и 24,8% на западе Украины.

Из общего числа опрошенных 12,5% не пошли бы на выборы, 1,7% намерены испортить избирательный бюллетень, 10,3% затруднились с ответом, а 0,9% отказались отвечать.

Опрос проводился среди 2003 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]