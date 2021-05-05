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Финансы 05.05.2021 20:09

Hilton завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings завершила первый квартал 2021 года с чистым убытком, поскольку пандемия COVID-19 продолжала оказывать негативное давление на бизнес в начале года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-марте она получила чистый убыток в размере $108 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $18 млн, или 6 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до 2 центов на акцию с 74 центов.

Выручка рухнула до $874 млн против $1,92 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 7 центов при выручке в $1,085 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале упала на 38,4% без учета изменения курсов обмена валют - до $46,2. Заполняемость гостиниц снизилась на 11%, среднесуточная стоимость пребывания - на 23%.

"Хотя рост числа случаев COVID-19 и ужесточение ограничений на поездки, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, негативно повлияли на спрос в январе и феврале, мы видим значительное улучшение ситуации в марте и апреле, - заявил главный исполнительный директор Hilton Кристофер Дж.Нассетта. - Мы ожидаем, что эта положительная динамика сохранится, поскольку масштабы вакцинации растут, и наши клиенты снова чувствуют себя в безопасности".

По данным на 28 апреля, возобновили работу в мире 97% гостиниц, которыми владеет Hilton.

Котировки акций Hilton на предварительных торгах в среду снижаются на 1,4%. Рыночная стоимость сети отелей с начала текущего года выросла на 15,3%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 прибавил 10,9% за этот период.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]