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СНГ 05.05.2021 20:45

США продолжат оказывать помощь Таджикистану и Афганистану для обеспечения безопасности и развития - спецпредставитель

Прочный мир в Афганистане будет способствовать экономическому росту в Центральной Азии, и Соединённые Штаты продолжают оказывать Афганистану и Таджикистану существенную помощь в области безопасности и развития, говорится в заявлении посольства США в Душанбе по итогам визита в республику спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

Во главе американской делегации он посетил Таджикистан с 3 по 5 мая, где встретился с президентом Эмомали Рахмоном, министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, председателем Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковником Саймумином Ятимовым.

"Прочный мир в Афганистане будет способствовать экономическому росту в Центральной Азии, поскольку возможности для торговли и экономической интеграции увеличатся", - говорится в заявлении Халилзада.

В нем отмечается, что Соединённые Штаты "разделяют общую цель" достижения безопасности и развития региона и продолжат оказывать Афганистану и Таджикистану "существенную помощь".

"Мы продолжаем нашу дипломатическую поддержку мирного процесса и настоятельно призываем все региональные и международные заинтересованные стороны и впредь сосредоточивать внимание на оказание помощи афганцам в достижении политического урегулирования, постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил Халилзад, чьи слова цитирует посольство США в РТ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]