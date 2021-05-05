США продолжат оказывать помощь Таджикистану и Афганистану для обеспечения безопасности и развития - спецпредставитель

Прочный мир в Афганистане будет способствовать экономическому росту в Центральной Азии, и Соединённые Штаты продолжают оказывать Афганистану и Таджикистану существенную помощь в области безопасности и развития, говорится в заявлении посольства США в Душанбе по итогам визита в республику спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.
Во главе американской делегации он посетил Таджикистан с 3 по 5 мая, где встретился с президентом Эмомали Рахмоном, министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, председателем Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковником Саймумином Ятимовым.
"Прочный мир в Афганистане будет способствовать экономическому росту в Центральной Азии, поскольку возможности для торговли и экономической интеграции увеличатся", - говорится в заявлении Халилзада.
В нем отмечается, что Соединённые Штаты "разделяют общую цель" достижения безопасности и развития региона и продолжат оказывать Афганистану и Таджикистану "существенную помощь".
"Мы продолжаем нашу дипломатическую поддержку мирного процесса и настоятельно призываем все региональные и международные заинтересованные стороны и впредь сосредоточивать внимание на оказание помощи афганцам в достижении политического урегулирования, постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил Халилзад, чьи слова цитирует посольство США в РТ.
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