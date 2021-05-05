Активы страхового рынка Азербайджана за 2020г сократились на 3,4%, капитализация – на 3,6%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 31 декабря 2020 года составили 1 млрд 362 млн 207,6 тыс. манатов, что на 3,4% меньше показателя на конец 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 444 млн 504,9 тыс. манатов или 32,6% активов аккумулировано на банковских счетах (спад на 3,3%), 383 млн 295,6 тыс. манатов (спад на 5,5%) - в долгосрочных финансовых активах, 158 млн 385,1 тыс. манатов (рост на 11,9%) - в дебиторской задолженности, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало 2021 года составил 406 млн 936,3 тыс. манатов (спад на 3,6%).

Страховые резервы сектора на 1 января 2021 года оцениваются в 660 млн 68,7 тыс. манатов (спад на 10,5%), суммарная нераспределенная прибыль - 114 млн 448,7 тыс. манатов (спад на 21,3%).

На 1 января 2021 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало 2021 года в стране действовали 21 страховая компания, 1 - перестраховочная и 12 - брокерских.

На 1 января 2021 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 549 манат, что на 8,4% больше, чем на конец 2019 года.

А.Мамедов