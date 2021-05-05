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05.05.2021 16:17

Всего за 38 манатов в месяц!

В мае AccessBank запускает новую кампанию наличного кредитования. В рамках кампании клиентам предлагается кредит в размере 1000 манатов. Вы можете получить кредит на срок до 36 месяцев, оплачивая на погашение кредита всего лишь 38 манат в месяц. Комиссия и страховой взнос составляют 0%.

Дополнительная информация доступна здесь https://www.accessbank.az/az/our-bank/news/detail.php?id=56210

Обратиться за кредитом можно здесь https://www.accessbank.az/az/online-loan-request/?type=private

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страница банка в социальных сетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]