В Великобритании за время пандемии COVID-19 в два раза выросло число людей, страдающих депрессией

Каждый пятый житель Великобритании за время пандемии коронавируса COVID-19 испытывал депрессию, сообщают британские СМИ со ссылкой на Национальную статистическую службу страны.
Около 21% опрошенных заявили, что с начала 2020 года хотя бы раз переживали ту или иную форму депрессии. При этом, для сравнения, годом до пандемии этот показатель составлял 10%.
В частности, более чем в два раза депрессивные состояния во время пандемии начали испытывать молодые люди возрастом от 16 до 39 лет. Так, 29% из них признали, что испытывали депрессию, ранее этот показатель составлял 11%.
Исследование британской статистической службы основано на данных, собранных в период с 27 января по 7 марта 2021 года. В опросах принимали участие лица старше 16 лет.
С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,4 млн человек, более 127 тыс. умерли.
За последний год в Великобритании несколько раз вводили ограничительные меры, призванные замедлить распространение COVID-19. Их ослабление началось ранее этой весной. Одновременно с этим британские власти проводят очень масштабную кампанию по вакцинации населения от коронавируса.
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