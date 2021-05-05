Ратификация инвестсоглашения ЕС-КНР зависит от общих отношений Брюсселя и Пекина - зампред ЕК

В подходе Еврокомиссии (ЕК) к заключению с Китаем инвестиционного соглашения ничего не изменилось, но его ратификация в ЕС будет зависеть от общей ситуации в отношениях сторон, заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
"Я уже неоднократно говорил, что процесс ратификации всеобъемлющего соглашения об инвестициях не может быть отделен от общей политической среды. И что касается именно этого инвестиционного соглашения, наша позиция не изменилась", - сказал Домбровскис в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы считаем, что это важный элемент наших двусторонних отношений. Соглашение позволит нам компенсировать некоторые асимметричные аспекты наших отношений с Китаем, который взял новые обязательства относительно допуска на его рынок", - продолжил зампред ЕК.
По словам Домбровскиса, "европейские предприятия требуют этого в течение многих лет".
"Они требуют справедливого доступа и справедливых правил на китайском рынке", - отметил он.
Зампред ЕК сообщил, что техническая работа по этому соглашению продолжается с целью подготовки ратификации. При этом Домбровскис уточнил, что процесс ратификации не может быть отделен от развития динамики общих отношений ЕС с Китаем.
"И в этом контексте санкции (Китая), направленные против ряда европарламентариев и председателей некоторых парламентских комитетов, являются действием, вызывающим сожаление. И дальнейший процесс будет зависеть от развития общей ситуации", - подытожил исполнительный заместитель председателя ЕК.
В конце прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении переговоров по всеобъемлющему соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Евросоюзом и Китаем. Эти переговоры продолжались с 2013 года. Они должны были охватить такие сферы, как финансы, телекоммуникации, "зеленые технологии" и др.
В марте Совет ЕС принял санкции против Китая за нарушения прав человека в отношении уйгуров. КНР ответила на санкции Евросоюза ограничительными мерами против физических и юридических лиц ЕС.
"22 марта ЕС ввел односторонние санкции против китайских лиц и организаций, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный лишь на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, в огромной степени вмешивается во внутренние дела Китая, явственно нарушает международное право и базовые нормы, управляющие международными отношениями, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС", - говорилось в заявлении китайского МИД.
Согласно этому заявлению, под ответные санкции Пекина попали пять членов Европарламента, по представителю парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двое ученых, а также Комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европарламента, Институт китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и фонда "Альянс демократий" (Дания). Этим лицам и членам их семей был запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао, а подпавшим под санкции организациям отныне нельзя вести дела в Китае.
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