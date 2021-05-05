В Азербайджане прирост случаев COVID-19, 20 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 080 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 323,841 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 963 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 20 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 617.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 298,949 тыс. человек (+2 074 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 тыс. 275 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 701 тестов на коронавирус (накануне 11 328 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 289,864 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде