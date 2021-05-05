В ФРГ ценят решение США не сокращать военное присутствие в Германии - Меркель

ФРГ приветствует отказ США сократить контингент в ФРГ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы очень рады и ценим, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии, мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - сказала Меркель в среду в Берлине в ходе интернет-конгресса, посвященного трансатлантическим связям.

США ранее сообщили, что не будут сокращать военное присутствие в ФРГ, а, напротив, увеличат его на 500 человек.