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Дальнее зарубежье 05.05.2021 17:13

В ФРГ ценят решение США не сокращать военное присутствие в Германии - Меркель

ФРГ приветствует отказ США сократить контингент в ФРГ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы очень рады и ценим, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии, мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - сказала Меркель в среду в Берлине в ходе интернет-конгресса, посвященного трансатлантическим связям.

США ранее сообщили, что не будут сокращать военное присутствие в ФРГ, а, напротив, увеличат его на 500 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, КОНТИНГЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]