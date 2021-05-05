Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 2020г снизилась на 14%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в 2020 году составила 91,281 млн манатов, что на 14% меньше показателя 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Доходы страхового сектора в отчетный период выросли по сравнению с 2019 годом на 25,8% - до 989,656 млн манатов.

Страховые взносы увеличились на 7,6% - до 794,796 млн манатов, чистые страховые резервы выросли на 62,181 млн манатов.

Инвестиционные доходы страхового рынка составили 66,242 млн манатов (рост на 6,7%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 41,063 млн манатов (рост на 33%).

Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 33,4% - до 882,217 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 493,195 млн манатов (рост на 59,3%), выплаты на перестрахование – 154,219 млн манатов (рост на 16,1%), расходы на ведение дела – 194,391 млн манатов (рост на 4,5%).

В прошлом году страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 16,149 млн манатов (спад на 14,7%).

На 1 января 2021 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало 2021 года в стране действовали 21 страховая компания, 1 - перестраховочная и 12 - брокерских.

А.Мамедов