Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0439 RUR   0.0227 GBR   2.3648 TRY   0.2044

Цена на нефть

04.05 $/bbl   WTI 65.69 1.20 Brent 68.88 1.32

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.05.2021 17:15

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 2020г снизилась на 14%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в 2020 году составила 91,281 млн манатов, что на 14% меньше показателя 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Доходы страхового сектора в отчетный период выросли по сравнению с 2019 годом на 25,8% - до 989,656 млн манатов.

Страховые взносы увеличились на 7,6% - до 794,796 млн манатов, чистые страховые резервы выросли на 62,181 млн манатов.

Инвестиционные доходы страхового рынка составили 66,242 млн манатов (рост на 6,7%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 41,063 млн манатов (рост на 33%).

Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 33,4% - до 882,217 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 493,195 млн манатов (рост на 59,3%), выплаты на перестрахование – 154,219 млн манатов (рост на 16,1%), расходы на ведение дела – 194,391 млн манатов (рост на 4,5%).

В прошлом году страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 16,149 млн манатов (спад на 14,7%).

На 1 января 2021 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало 2021 года в стране действовали 21 страховая компания, 1 - перестраховочная и 12 - брокерских.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, СЕКТОР, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в январе-сентябре выросла на 5% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии сократилась почти на 20% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в 2019г выросла на 8% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в январе-сентябре 2019г превысила 104,5 млн манатов Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии 2019г превысила 64 млн манатов Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I квартале 2019г превысила 35 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]