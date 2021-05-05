Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0439 RUR   0.0227 GBR   2.3648 TRY   0.2044

Цена на нефть

04.05 $/bbl   WTI 65.69 1.20 Brent 68.88 1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2021 21:33

SpaceX собирается 9 мая запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX готовится в воскресенье вывести на орбиту вторую за неделю очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить 9 мая в 02:42 по времени Восточного побережья США (в 09:42 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 27-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 мая.

При этом в середине мая планируется еще один, уже третий за месяц запуск группы интернет-спутников Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В ближайшей перспективе компания SpaceX планирует довести численность своей орбитальной группировки, по меньшей мере, до 4,4 тыс. спутников Starlink в целях создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет практически в любом уголке планеты. В дальнейшем она возрастет до 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в будущем - до 30 тыс.) Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]