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СНГ 05.05.2021 22:03

В Киеве рассчитывают обсудить с госсекретарем США вопросы модернизации обороны

Модернизация в сфере обороны, вопросы торговли и инвестиций, усиление поддержки Вашингтоном Киева станут темами для обсуждения во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как в политической, так и в оборонной сферах со стороны нашего главного союзника по безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего, безусловно, тех, которые связанны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Он напомнил, что визит госсекретаря США в Украину является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу.

Заместитель министра отметил, что этим не ограничивается круг вопросов, которые планируются к обсуждению. "Будем говорить об активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день настолько нуждается украинская экономика, включительно с энергетическим сектором", - рассказал Енин.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]