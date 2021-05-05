Блинкен обсудил КНДР с коллегами из Токио и Сеула

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил тему КНДР с главами МИД Южной Кореи и Японии, сообщает госдеп.

В сообщении госдепартамента отмечается, что целью встречи, состоявшейся в Лондоне, является "продвижение солидарности между тремя странами. Также это было возможностью обсудить опасения, связанные с программой КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет".

Министры подчеркнули важность того, чтобы все страны выполняли резолюции СБ ООН, касающиеся Северной Кореи.

Ранее этой весной в администрации США заявили, что завершили анализ ситуации с КНДР и решили, что не будут стремиться заключать с Пхеньяном масштабных соглашений по ядерной или ракетной проблемам. Вместо этого Вашингтон намерен продемонстрировать "стратегическое терпение".