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Блинкен обсудил КНДР с коллегами из Токио и Сеула

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил тему КНДР с главами МИД Южной Кореи и Японии, сообщает госдеп.

В сообщении госдепартамента отмечается, что целью встречи, состоявшейся в Лондоне, является "продвижение солидарности между тремя странами. Также это было возможностью обсудить опасения, связанные с программой КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет".

Министры подчеркнули важность того, чтобы все страны выполняли резолюции СБ ООН, касающиеся Северной Кореи.

Ранее этой весной в администрации США заявили, что завершили анализ ситуации с КНДР и решили, что не будут стремиться заключать с Пхеньяном масштабных соглашений по ядерной или ракетной проблемам. Вместо этого Вашингтон намерен продемонстрировать "стратегическое терпение".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]