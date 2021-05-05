Россия может уже летом возобновить авиасообщение с Турцией

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил "Интерфаксу" источник.
"Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад", - сказал источник.
Предполагается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, введенных в Турции 7 мая.
"Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры", - сказал источник.
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили в телефонном разговоре тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации. "Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях", - говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - отмечается в сообщении.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать путевки в страну.
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