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Транспорт и связь 05.05.2021 19:46

Россия может уже летом возобновить авиасообщение с Турцией

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад", - сказал источник.

Предполагается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, введенных в Турции 7 мая.

"Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры", - сказал источник.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили в телефонном разговоре тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации. "Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - отмечается в сообщении.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать путевки в страну.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]