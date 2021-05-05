Президент Азербайджана утвердил состав азербайджано-эстонской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Азербайджана утвердил новый состав азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Согласно распоряжению главы государства сопредседателем комиссии назначен министр транспорта, связи и высоких технологий.
В состав комиссии также вошли заместители министров финансов, иностранных дел, экономики, энергетики, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Центрального банка, посол Азербайджана в Эстонии.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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