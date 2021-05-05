Президент Азербайджана утвердил состав азербайджано-эстонской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Азербайджана утвердил новый состав азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Согласно распоряжению главы государства сопредседателем комиссии назначен министр транспорта, связи и высоких технологий.

В состав комиссии также вошли заместители министров финансов, иностранных дел, экономики, энергетики, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Центрального банка, посол Азербайджана в Эстонии.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков