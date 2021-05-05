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Бизнес и законодательство 05.05.2021 19:45

Президент Азербайджана утвердил состав азербайджано-иракской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Азербайджана утвердил новый состав азербайджано-иракской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

Согласно распоряжению главы государства сопредседателем комиссии назначен министр транспорта, связи и высоких технологий.

В состав комиссии также вошли заместители министров иностранных дел, экономики, культуры, образования, молодежи и спорта, энергетики, председатель Государственного агентства по туризму, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]