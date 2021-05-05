Президент Азербайджана утвердил состав азербайджано-иракской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Азербайджана утвердил новый состав азербайджано-иракской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

Согласно распоряжению главы государства сопредседателем комиссии назначен министр транспорта, связи и высоких технологий.

В состав комиссии также вошли заместители министров иностранных дел, экономики, культуры, образования, молодежи и спорта, энергетики, председатель Государственного агентства по туризму, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков