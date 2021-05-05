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Регион 05.05.2021 20:09

Тер-Петросян предложил Кочаряну и Саргсяну объединиться на выборах

Первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян предлагает экс-президентам республики Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах единым списком в составе "Блока национального согласия".

В своей статье, опубликованной на сайте iLur.am, Тер-Петросян сообщил, что на инициированной им встрече с Кочаряном и Саргсяном 25 марта 2021 года он выступил с подобным предложением, составив также соответствующее заявление.

"Обсуждения не состоялось, поскольку Кочарян сразу же отверг это предложение, Саргсян не выразил мнения. Сегодня я публично вновь повторяю свое предложение. Уверен, что реализуемая программа, которая является единственным путем предотвращения новых катастроф. Обязанность всех армян осознавать, что воспроизведение режима Пашиняна для Армении более опасно, чем возможные или предполагаемые угрозы со стороны Азербайджана и Турции", - заявил Тер-Петросян.

Досрочные выборы в парламент Армении намечены на 20 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]