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Президент Израиля поручил сформировать новое правительство лидеру партии "Еш Атид" Лапиду

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду передал мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Еш Атид" Яир Лапиду, сообщает The Times of Israel.

"Президент Ривлин заявил, что поручил лидеру "Еш Атид" Яиру Лапиду сформировать правительство", - говорится в сообщении.

У Лапида будет 28 дней на то, чтобы провести коалиционные переговоры.

Издание отмечает, что в 120-местном кнессете (парламенте Израиля) Лапида поддерживают 56 законодателей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]