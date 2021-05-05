Президент Израиля Реувен Ривлин в среду передал мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Еш Атид" Яир Лапиду, сообщает The Times of Israel.

"Президент Ривлин заявил, что поручил лидеру "Еш Атид" Яиру Лапиду сформировать правительство", - говорится в сообщении.

У Лапида будет 28 дней на то, чтобы провести коалиционные переговоры.

Издание отмечает, что в 120-местном кнессете (парламенте Израиля) Лапида поддерживают 56 законодателей.