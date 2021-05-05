И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что войну в Нагорном Карабахе подтолкнула покупка республикой самолетов СУ-30СМ.
"Мы готовились к войне, и подтолкнули войну. Закупив сверхсовременные Су-30СМ, мы спровоцировали войну. Противник наблюдает и видит, что ты идешь к черте перехода от оружия 80-х к оружию 2020 года", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента во время "правительственного часа".
По его словам, противник понимал, что это верное место для удара, чтобы "ты не успел перейти эту черту, остался на уровне оружия 80-х годов". "Удар был нанесен тогда, когда Су-30СМ прибыли в Армению, но полного вооружения еще не было", - пояснил Пашинян.
В июле 2020 года Пашинян на своей странице в фейсбуке сообщил, что в ходе тренировочных полетов Су-30 СМ "успешно применены ракеты класса "воздух-земля", все цели сбиты".
20 марта 2021 года Пашинян заявил, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели боеприпасов.
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