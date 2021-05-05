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Дальнее зарубежье 05.05.2021 21:26

Страны G7 готовы развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией

Участники встречи "группы семи" (G7) в Лондоне высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, сообщает в среду Bloomberg, ссылаясь на проект итогового коммюнике.

"Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации", - цитирует агентство выдержки из проекта документа.

Ранее сообщалось, что участники встречи глав МИД G7 в Лондоне больше всего внимания уделили России и Китаю.

"Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Белоруссии; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров", - сообщил журналистам представитель госдепа США.

В состав группы входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

На встречу на правах гостей также приглашены представители Австралии, Индии, ЮАР, Южной Кореи и председатель АСЕАН.

Ранее в этом году представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РФ присоединиться к формату G7. "Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - сообщал корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.

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Тэги: G7, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]