Страны G7 готовы развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией

Участники встречи "группы семи" (G7) в Лондоне высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, сообщает в среду Bloomberg, ссылаясь на проект итогового коммюнике.
"Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации", - цитирует агентство выдержки из проекта документа.
Ранее сообщалось, что участники встречи глав МИД G7 в Лондоне больше всего внимания уделили России и Китаю.
"Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Белоруссии; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров", - сообщил журналистам представитель госдепа США.
В состав группы входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
На встречу на правах гостей также приглашены представители Австралии, Индии, ЮАР, Южной Кореи и председатель АСЕАН.
Ранее в этом году представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РФ присоединиться к формату G7. "Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - сообщал корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.
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