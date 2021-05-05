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Внешняя политика 05.05.2021 21:45

Премьеры Азербайджана и Грузии обсудили двустороннюю повестку и совместные проекты

Премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Гарибашвили провели переговоры в среду в Баку.

Асадов подчеркнул стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

По его словам, Азербайджан придает большое значение двусторонним отношениям с Грузией в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах, а также реализации масштабных совместных проектов.

Асадов акцентировал внимание на большом потенциале для развития сотрудничества между странами, в том числе в сферах связи, сельского хозяйства, образования, науки, здравоохранения и др.

С запуском в прошлом году проекта TAP мы сделали еще один успешный шаг, подчеркнул премьер Азербайджана.

«Наши совместные проекты дают нам мотивацию и возможность реализовать еще больше проектов вместе, что укрепит наши двусторонние отношения», - сказал Гарибашвили.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]