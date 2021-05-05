Премьеры Азербайджана и Грузии обсудили двустороннюю повестку и совместные проекты

Премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Гарибашвили провели переговоры в среду в Баку.
Асадов подчеркнул стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
По его словам, Азербайджан придает большое значение двусторонним отношениям с Грузией в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах, а также реализации масштабных совместных проектов.
Асадов акцентировал внимание на большом потенциале для развития сотрудничества между странами, в том числе в сферах связи, сельского хозяйства, образования, науки, здравоохранения и др.
С запуском в прошлом году проекта TAP мы сделали еще один успешный шаг, подчеркнул премьер Азербайджана.
«Наши совместные проекты дают нам мотивацию и возможность реализовать еще больше проектов вместе, что укрепит наши двусторонние отношения», - сказал Гарибашвили.
Р.Ахмедов
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