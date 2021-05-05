Главы МИД G7 обеспокоены «дестабилизирующими действиями» РФ

Главы МИД "группы семи" (G7) заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров G7.