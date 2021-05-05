Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0439 RUR   0.0227 GBR   2.3648 TRY   0.2044

Цена на нефть

04.05 $/bbl   WTI 65.69 1.20 Brent 68.88 1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2021 21:50

Главы МИД G7 обеспокоены «дестабилизирующими действиями» РФ

Главы МИД "группы семи" (G7) заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров G7.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: G7, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Страны G7 готовы развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией Страны G7 призывают РФ прекратить «провокации» у границ Украины Канада против возвращения РФ к G8 - Трюдо Присоединение к G7 не является для России самоцелью - Песков Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается G7 выступает за расширение сотрудничества с РФ по существующим кризисам - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]