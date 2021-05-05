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Транспорт и связь 05.05.2021 23:20

Авиаперевозки грузов в мире в марте достигли рекорда - IATA

Авиакомпании мира в марте увеличили перевозку грузов до максимального объема с начала сбора данных в 1990 году, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Показатель вырос на 4,4% относительно марта 2019 года (сравнение приводится к позапрошлому году, поскольку в 2020 году в мире началась пандемия COVID-19). По сравнению с февралем текущего года подъем составил 0,4%.

При этом абсолютный показатель объема перевозок не приводится.

Благоприятное влияние на объемы перевозок оказывает продолжающийся рост мировой торговли. Так, в феврале он увеличился по итогам девятого месяца подряд - на 0,3%. Такого длительного беспрерывного роста не происходило более двух десятилетий, отмечается в сообщении IATA.

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в марте сокращение грузоперевозок на 0,3% относительно того же месяца 2019 года и Латинской Америки - на 23,6%. Между тем авиаперевозчики Северной Америки увеличили их на 14,5%, Европы - на 0,7%, Ближнего Востока - на 9,2%, Африки - на 24,6%.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.

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Тэги: МИР, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]