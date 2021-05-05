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Внешняя политика 05.05.2021 22:09

Баку и Тбилиси работают над подписанием еще 15 двусторонних документов

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду в Баку обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая межпарламентского.

«На встрече было подчеркнуто, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками. Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству между двумя странами. Также отмечена важная роль парламентов в развитии отношений между странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В связи с этим собеседники отметили важность грузино-азербайджанской группы дружбы в парламентах двух стран», - говорится в информации Администрации правительства Грузии.

Гафарова подчеркнула, что между странами до сих пор подписано более ста межправительственных документов, еще 15 документов сейчас находятся на рассмотрении.

«В прошлом году - во время пандемии - товарооборот между нашими странами превысил $500 млн. Эти цифры говорят о масштабности нашего сотрудничества. Сегодня Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии, и Грузия активно участвует в международных проектах, реализуемых нашей страной», - сказала спикер.

Гарибашвили, в свою очередь, подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами. «Нам нужно быть целеустремленными и мотивированными, чтобы вместе осуществлять больше проектов. Это возможно. Грузия - ваш друг, и так будет и дальше», - отметил он.

Премьер также передал Гафаровой приглашение спикера парламента Грузии посетить с визитом Тбилиси.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]