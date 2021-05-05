Баку и Тбилиси работают над подписанием еще 15 двусторонних документов

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду в Баку обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая межпарламентского.
«На встрече было подчеркнуто, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками. Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству между двумя странами. Также отмечена важная роль парламентов в развитии отношений между странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В связи с этим собеседники отметили важность грузино-азербайджанской группы дружбы в парламентах двух стран», - говорится в информации Администрации правительства Грузии.
Гафарова подчеркнула, что между странами до сих пор подписано более ста межправительственных документов, еще 15 документов сейчас находятся на рассмотрении.
«В прошлом году - во время пандемии - товарооборот между нашими странами превысил $500 млн. Эти цифры говорят о масштабности нашего сотрудничества. Сегодня Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии, и Грузия активно участвует в международных проектах, реализуемых нашей страной», - сказала спикер.
Гарибашвили, в свою очередь, подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами. «Нам нужно быть целеустремленными и мотивированными, чтобы вместе осуществлять больше проектов. Это возможно. Грузия - ваш друг, и так будет и дальше», - отметил он.
Премьер также передал Гафаровой приглашение спикера парламента Грузии посетить с визитом Тбилиси.
Р.Ахмедов
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