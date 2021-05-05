Меркель и Эрдоган обсудили пандемию коронавируса, Сирию, Ливию и кипрский конфликт

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили пандемию коронавируса, Сирию, Ливию и кипрский конфликт, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, беседа прошла в формате видеоконференции.

"Канцлер и президент обсудили пандемию Covid-19, а также разные региональные темы, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии и последние неформальные переговоры в Женеве по кипрскому конфликту", - сообщил Зайберт в среду.

Стороны подчеркнули необходимость доступа для гуманитарной помощи в Сирии и поддержки переходного правительства в Ливии.

Канцлер, отметил Зайберт, указала на необходимость скорого вывода иностранных солдат и наемников из Ливии.