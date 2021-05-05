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Внутренняя политика 05.05.2021 22:32

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопрос делимитации границы

Главы МИД Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Давид Залкалиани на переговорах в среду в Баку обсудили двусторонние отношения и процессы в регионе.

«На встрече были обсуждены все основные направления двусторонних грузино-азербайджанских отношений. Стратегическое партнерство и вывод его на качественно новый уровень является приоритетом для двух стран», сообщает МИД Грузии.

На встрече обсуждались текущие процессы в регионе, участие Грузии и Азербайджана в проектах, имеющих стратегическое значение для развития региона.

«Министры также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Особый акцент был сделан на успешном сотрудничестве двух стран в период пандемии, возможности возобновления активных экономических отношений в постпандемический период, включая вопросы сотрудничества в сфере туризма», - подчеркивается в информации.

Байрамов и Залкалиани обсудили вопрос делимитации и демаркации госграницы и возможность возобновления работы соответствующей комиссии, которая была отложена из-за пандемии. «Министры выразили готовность и желание созвать Комиссию, как можно скорее и выразили надежду, что вопрос будет решен в духе стратегического партнерства двух стран и в интересах двух стран», - отмечается в информации.

Главы МИД подчеркнули успешное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в различных международных и региональных форматах, и в этой связи отметили эффективность трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы. Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая 2019 года в Баку.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]