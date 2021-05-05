Страны G7 призывают КНР соблюдать международные нормы и бороться с киберпреступностью

Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) на встрече в Лондоне призвали Китай выполнять нормы международного права и вести совместную борьбу с глобальными вызовами, гласит официальное коммюнике.

"Мы призываем Китай, как крупную державу и экономику с передовым технологическим потенциалом, принимать конструктивное участие в международной системе, основанной на нормах", - заявили главы внешнеполитических ведомств стран G7.

"В интересах всех стран, включая Китай, предпринимать действия, направленные на решение глобальных проблем, в том числе связанных с изменением климата и сокращением биоразнообразия, восстановлением экономики (после пандемии COVID-19), продолжением борьбы с нынешней пандемией и предотвращением будущих", - отмечается в коммюнике, выпущенном по итогам встречи.

В документе также отмечается, что участники встречи призвали КНР "соблюдать права человека". Так, особое беспокойство у участников встречи вызвали нарушения "демократических избирательных прав в Гонконге". Не остался без внимания и вопрос борьбы с кибератаками.

"Мы призываем Китай выполнять обязательства по ответственному поведению в киберпространстве, в том числе воздержаться от краж интеллектуальной собственности или поддержки (подобных нарушений) с помощью кибертехнологий", - отметили представители стран G7.