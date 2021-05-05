Страны G7 призывают КНР соблюдать международные нормы и бороться с киберпреступностью

Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) на встрече в Лондоне призвали Китай выполнять нормы международного права и вести совместную борьбу с глобальными вызовами, гласит официальное коммюнике.
"Мы призываем Китай, как крупную державу и экономику с передовым технологическим потенциалом, принимать конструктивное участие в международной системе, основанной на нормах", - заявили главы внешнеполитических ведомств стран G7.
"В интересах всех стран, включая Китай, предпринимать действия, направленные на решение глобальных проблем, в том числе связанных с изменением климата и сокращением биоразнообразия, восстановлением экономики (после пандемии COVID-19), продолжением борьбы с нынешней пандемией и предотвращением будущих", - отмечается в коммюнике, выпущенном по итогам встречи.
В документе также отмечается, что участники встречи призвали КНР "соблюдать права человека". Так, особое беспокойство у участников встречи вызвали нарушения "демократических избирательных прав в Гонконге". Не остался без внимания и вопрос борьбы с кибератаками.
"Мы призываем Китай выполнять обязательства по ответственному поведению в киберпространстве, в том числе воздержаться от краж интеллектуальной собственности или поддержки (подобных нарушений) с помощью кибертехнологий", - отметили представители стран G7.
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопрос делимитации границы
Баку и Тбилиси работают над подписанием еще 15 двусторонних документов
Премьеры Азербайджана и Грузии обсудили двустороннюю повестку и совместные проекты
Авиаперевозки грузов в мире в марте достигли рекорда - IATA
Hilton завершила I квартал с убытком, акции дешевеют
В Азербайджане прирост случаев COVID-19, 20 человек скончались
Власти Азербайджана берут на себя оплату обучения в вузах для детей из малообеспеченных семей
Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ