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Дальнее зарубежье 06.05.2021 08:51

Среди возможных мест встречи Путина и Байдена называется и Баку

Бывшие американские чиновники и аналитики среди возможных мест для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным называют Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку, сообщает Politico.

"В то время как президент Джо Байден и президент России Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники пытаются определить лучшее место..." - пишет издание.

По сообщениям СМИ, некоторые европейские правительства уже предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий.

Среди них - правительства Швейцарии, Финляндии и Австрии.

Между тем, бывшие американские чиновники и аналитики сообщили газете, что не стоит исключать и другие города в качестве возможного места встречи.

Во вторник Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и саммит США-ЕС.

Бывшие американские чиновники и аналитики считают, что президенту США имеет смысл встретиться с российским президентом в столице одной из близлежащих стран.

Среди возможных вариантов они назвали столицу Исландии - Рейкьявик, столицу Чешской Республики - Прагу, столицу Словении - Любляну и столицу Азербайджана - Баку.

Издание напоминает, что в середине апреля сообщалось, что чиновник Чешской Республики предложил принять Путина и Байдена. Но это приглашение, возможно, больше не будет действовать, потому что отношения между Прагой и Москвой с тех пор резко ухудшились.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми.

Салливан подчеркивал, что США и РФ в настоящее время "активно обсуждают" организацию подобной встречи "этим летом в третьей стране, в Европе".

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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