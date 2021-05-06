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Дальнее зарубежье 06.05.2021 09:28

Глава МИД Южной Кореи призвал страны "Большой семерки" обеспечить справедливый доступ к вакцинам против COVID-19

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен на заседании в Лондоне призвал страны G7 проявить свое лидерство, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам против COVID-19, сообщает МИД РК.

"Делясь нашим опытом борьбы с вирусом во время обсуждения мер реагирования на COVID-19 и вакцин, Чон Ый Ен подчеркнул настоятельную необходимость сотрудничества международного сообщества в обеспечении справедливого доступа к вакцинам и призвал страны "Большой семерки" к лидерству", - говорится в пресс-релизе министерства.

Глава МИД РК также призвал к международной поддержке усилий Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова, которая, по его словам, является "основой" для обеспечения мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость сотрудничества в области защиты морской среды в регионе.

Глава МИД Южной Кореи лично присутствовал на проходящей в Лондоне встрече министров иностранных дел G7 во вторник и среду. Республика Корея не является участником Группы семи, но была приглашена в качестве гостя вместе с Австралией, Индией, Южной Африкой и Брунеем.

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Тэги: G7, ЮЖКОРЕЯ, ВАКЦИНЫ, ДОСТУП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]