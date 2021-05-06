Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен на заседании в Лондоне призвал страны G7 проявить свое лидерство, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам против COVID-19, сообщает МИД РК.
"Делясь нашим опытом борьбы с вирусом во время обсуждения мер реагирования на COVID-19 и вакцин, Чон Ый Ен подчеркнул настоятельную необходимость сотрудничества международного сообщества в обеспечении справедливого доступа к вакцинам и призвал страны "Большой семерки" к лидерству", - говорится в пресс-релизе министерства.
Глава МИД РК также призвал к международной поддержке усилий Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова, которая, по его словам, является "основой" для обеспечения мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, министр подчеркнул необходимость сотрудничества в области защиты морской среды в регионе.
Глава МИД Южной Кореи лично присутствовал на проходящей в Лондоне встрече министров иностранных дел G7 во вторник и среду. Республика Корея не является участником Группы семи, но была приглашена в качестве гостя вместе с Австралией, Индией, Южной Африкой и Брунеем.
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