Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 мая ЦБА установил 2,0403 манат/1EUR (5 мая - 2,0439 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 мая сохранил 0,0227 манат/1RUB.

А.Мамедов