Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 мая ЦБА установил 2,0403 манат/1EUR (5 мая - 2,0439 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 мая сохранил 0,0227 манат/1RUB.
А.Мамедов
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопрос делимитации границы
Баку и Тбилиси работают над подписанием еще 15 двусторонних документов
Премьеры Азербайджана и Грузии обсудили двустороннюю повестку и совместные проекты
В Азербайджане прирост случаев COVID-19, 20 человек скончались
Власти Азербайджана берут на себя оплату обучения в вузах для детей из малообеспеченных семей
Правоохранительные органы Азербайджана за неделю изъяли около 130 кг наркотиков
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Глава МИД Украины заявил, что возможная встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Киева
Лавров проведет в Ереване встречу с Пашиняном
Глава МИД Южной Кореи призвал страны "Большой семерки" обеспечить справедливый доступ к вакцинам против COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ