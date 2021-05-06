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ТЭК 06.05.2021 09:22

Нефтяные цены умерено растут после разнонаправленных изменений накануне, Brent - $69,11 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг, продемонстрировав разнонаправленные изменения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 в четверг составляет $69,11 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,08 (0,1%) - до $68,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,67 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,06 (0,1%) - до $65,63 за баррель.

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей. Это максимальное падение с января.

"Увеличение объемов нефтепереработки и значительный экспорт привели к существенному сокращению нефтяных запасов", - сказал MarketWatch Мэтт Смит из ClipperData.

По мнению эксперта, активность нефтепереработки будет только повышаться в преддверии летнего сезона поездок в США.

В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с.

"Увеличение запасов бензина умерило энтузиазм", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

"Импорт нефти в страну в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на фоне усиления экономической активности, однако он может снова сократиться из-за восстановления локдаунов", - сказал старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]