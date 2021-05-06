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Регион 06.05.2021 09:39

Лавров проведет в Ереване встречу с Пашиняном

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Ереван проведет переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра страны Николом Пашиняном.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рабочий визит Лаврова в Армению состоится 5-6 мая, "в ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене".

В рамках визита запланированы встреча Лаврова с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и переговоры с и.о. министра иностранных дел Арой Айвазяном, сообщили на Смоленской площади.

Одной из ключевых тем переговоров станет рассмотрение практических аспектов реализации заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, включая гуманитарное содействие пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]