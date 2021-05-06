Лавров проведет в Ереване встречу с Пашиняном

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Ереван проведет переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра страны Николом Пашиняном.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рабочий визит Лаврова в Армению состоится 5-6 мая, "в ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене".
В рамках визита запланированы встреча Лаврова с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и переговоры с и.о. министра иностранных дел Арой Айвазяном, сообщили на Смоленской площади.
Одной из ключевых тем переговоров станет рассмотрение практических аспектов реализации заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, включая гуманитарное содействие пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе.
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