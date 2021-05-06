РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз вакцины «Спутник V» - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал дополнительные поставки вакцины "Спутник V" в Армению в ближайшие месяцы, также заявил, что Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз этого препарата.

"С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сообщил глава МИД России.