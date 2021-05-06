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Регион 06.05.2021 12:01

РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз вакцины «Спутник V» - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал дополнительные поставки вакцины "Спутник V" в Армению в ближайшие месяцы, также заявил, что Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз этого препарата.

"С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сообщил глава МИД России.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]