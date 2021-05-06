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ТЭК 06.05.2021 16:04

Зеленский заявил о единстве позиций Украины и США по "Северному потоку-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о единстве позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря.

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос "Северного потока - 2" - для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он поблагодарил США за санкционную политику в связи со строительством газопровода.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, СЕВПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]