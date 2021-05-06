Президент Украины Владимир Зеленский заявил о единстве позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря.

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос "Северного потока - 2" - для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он поблагодарил США за санкционную политику в связи со строительством газопровода.