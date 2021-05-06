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СНГ 06.05.2021 16:33

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

"В этот фундаментальный для украинцев год - год 30-летия Независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа" - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, БАЙДЕН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]