Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

"В этот фундаментальный для украинцев год - год 30-летия Независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа" - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.