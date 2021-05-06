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ТЭК 06.05.2021 15:56

Нефть дешевеет на неоднозначных сигналах о перспективах спроса

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в четверг составляет $68,55 за баррель, что на $0,41 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на $0,42 (0,64%) по сравнению с ценой закрытия в среду - до $65,21 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным накануне, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,99 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эти данные показывают, что спрос на нефть в Штатах, как и в других странах мира, где распространение коронавируса взято под контроль, восстанавливается, отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

"С другой стороны, данные о рекордной заболеваемости в Индии способствуют росту опасений, что темпы восстановления глобального спроса могут оказаться более слабыми, чем ожидалось", - приводит слова эксперта Dow Jones.

Такие сигналы, по его словам, могли стать причиной решения Саудовской Аравии понизить цены на нефть для стран Азии и Европы в июне.

Накануне стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на нефть для азиатских покупателей в следующем месяце на $0,1-0,3 за баррель, для стран северо-западной Европы на $0,5-08 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]