Нефть дешевеет на неоднозначных сигналах о перспективах спроса

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в четверг составляет $68,55 за баррель, что на $0,41 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на $0,42 (0,64%) по сравнению с ценой закрытия в среду - до $65,21 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, опубликованным накануне, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,99 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эти данные показывают, что спрос на нефть в Штатах, как и в других странах мира, где распространение коронавируса взято под контроль, восстанавливается, отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.
"С другой стороны, данные о рекордной заболеваемости в Индии способствуют росту опасений, что темпы восстановления глобального спроса могут оказаться более слабыми, чем ожидалось", - приводит слова эксперта Dow Jones.
Такие сигналы, по его словам, могли стать причиной решения Саудовской Аравии понизить цены на нефть для стран Азии и Европы в июне.
Накануне стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на нефть для азиатских покупателей в следующем месяце на $0,1-0,3 за баррель, для стран северо-западной Европы на $0,5-08 за баррель.
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